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Для защиты экологии Китаю придется пожертвовать 600 угольными электростанциями

15.04.21 17:57 , Silk Bridge
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Китаю необходимо закрыть 600 угольных электростанций, чтобы достичь угольной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчёт аналитической компании TransitionZero.

Согласно отчёту Китай должен закрыть почти 600 своих угольных электростанций в ближайшие 10 лет, заменив их на возобновляемые источники электроэнергии, чтобы достичь цели по нулевым чистым выбросам парниковых газов к 2060 году.

Однако замена 364 ГВт угольной генерации возобновляемой энергией приведет к чистой экономии в 1,6 трлн долл. за этот период, поскольку энергия ветра и солнца намного дешевле угля, пишут аналитики.

Хотя эксперты по климату приветствуют долгосрочную цель Китая к углеродной нейтральности, они обеспокоены тем, что увеличение выбросов в течение следующих 10 лет приведет к ухудшению глобального углеродного баланса.

Мэтью Грей, со-исполнительный директор TransitionZero, сказал: "Если Китаю не удастся отойти от использования угля, остальному миру не удастся сдержать опасное изменение климата".

Открытие того, что Китай может сэкономить деньги как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заменив уголь возобновляемыми источниками энергии, проясняет перспективу его решительного отказа от угля в ближайшие несколько лет.

Эл Гор, написавший предисловие к докладу TransitionZero, сказал: "Это показывает, что Китай не только может достичь своих климатических целей, но и то, что лидеры страны могут ускорить их достижение. Экономические возможности, представленные переходом от угля к чистой энергии, показывают, что меры по борьбе с изменением климата и экономический рост идут рука об руку".

МинПром

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