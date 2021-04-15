Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ОПЗ обвинили в проведении неправомерного аукциона на переработку сырья

15.04.21 17:32 , РБК Украина
печать
размер текста:

Проведение электронного аукциона "Одесским припортовым заводом" относительно отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке продукции осуществляется с грубым нарушением норм законодательства и вопреки судебным решением. Об этом заявили в "Энергетическом эквиваленте", передает пресс-служба.

Своим письмом организация предупредила ОПЗ, что соответствующие решения суда вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

"Уклонение ОПЗ от заключения дополнительного соглашения и исполнение договора на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. заключенного с "Энергетическим эквивалентом" на переработку давальческого сырья объемом от 48 до 60 млн куб. м. каждого календарного месяца в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья является умышленным невыполнением решения суда, которое вступило в законную силу, что является составом преступления", - подчеркнула директор компании Валентина Ретивова.

По ее словам, проведение отбора и заключение соответствующего договора с победителем отбора будет нарушать установленное судом право ООО "Энергетический эквивалент" во исполнение действующего договора с ОПЗ и будет оспорено в судебном порядке с взысканием причиненных убытков компании.

В.Ретивова также добавила, что ОПЗ обязан выполнить в полном объеме условия договора № 20СН-2 на переработку давальческого сырья от 18 января 2019 г. со всеми дополнительными соглашениями и судебным решением.

Напомним, ранее в компании заявляли, что действия АО "Укртрансгаз" лишили ООО "Энергетический эквивалент" возможности в течение января-мая 2019 г. осуществлять поставку давальческого сырья (природного газа) на производственные мощности АО "Одесский припортовый завод", в связи с чем компания обратилась в суд.

ООО "Энергетический эквивалент" и "Одесский припортовый завод" на выполнение постановлением Юго-западного апелляционного хозяйственного суда обязаны подписать дополнительное соглашение по выполнению условий договора на переработку давальческого сырья, а именно - определить дату начала в течение четырех календарных месяцев со дня начала такой передачи давальческого сырья.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:06
Рада дала зеленый свет ограничению импорта российской электроэнергии
17:57
Для защиты экологии Китаю придется пожертвовать 600 угольными электростанциями
17:15
В Японии прогнозируется значительный рост производства стали
16:52
У Украины нет серьезной перспективы стать членом ЕС – МИД Франции
16:42
Байден подписал указ о введении новых санкций против России
16:36
Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ
16:18
Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM
16:11
Worldsteel прогнозирует рост мировой выплавки стали на 5,8%
16:05
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
15:39
НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики
15:16
В России обещают закончить прокладку Северного потока-2 не позднее лета
15:01
НБУ ожидает ускорения инфляции в текущем году до 8%
14:53
Дочерняя компания ArcelorMittal в Италии получит название Acciaierie d'Italia
14:34
Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой
14:14
Ривнеазот увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%
14:11
Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых
13:53
Экс-глава Укрзализныци обвинил Набсовет компании в коррупции
13:32
Укргидроэнерго нарастило прибыль на 1 млрд грн
13:12
Металлурги Украины за 3 месяца не смогли нарастить выплавку стали
13:08
Интерпайп развивает поставки премиальной продукции для газодобывающей отрасли
14.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!