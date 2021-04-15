В Японии прогнозируется значительный рост производства стали Как сообщает Argus Media, производство нерафинированной стали в Японии, по прогнозам, резко вырастет в апреле-июне по сравнению с низким уровнем годом ранее из-за воздействия пандемии Covid-19. Но ожидается, что он упадет по сравнению с предыдущим кварталом под давлением более слабого спроса со стороны производителей автомобилей и сезонного снижения спроса на стальные строительные материалы.



Согласно квартальному прогнозу, опубликованному сегодня Министерством торговли и промышленности (Meti), производство нерафинированной стали вырастет на 28% по сравнению с прошлым годом до 23 млн тонн. Однако, по сравнению с январем-мартом (24 млн тонн), производство в апреле-июне упадет на 2%.



Резкий рост производства по сравнению с годом ранее объясняется значительным восстановлением спроса на стальные материалы со стороны обрабатывающей промышленности, особенно производителей автомобилей и оборудования. Ожидается, что спрос на сталь со стороны строительного сектора и судостроителей в апреле-июне останется слабым по сравнению с годом ранее.



По данным Meti, производство стали в стране упало на 16% по сравнению с годом ранее до 82,8 млн тонн в период с апреля 2020 по март 2021 финансового года.



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