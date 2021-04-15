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У Украины нет серьезной перспективы стать членом ЕС – МИД Франции

15.04.21 16:52 , Украинские новости
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж, который состоится в пятницу, 16 апреля, не должен восприниматься как сигнал о перспективах вступления Украины в Европейский Союз (ЕС).

Соответствующее заявление сделал Государственный секретарь при МИДе Франции по европейским делам Клеман Бон, пишет "Интерфакс-Украина".

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", — сказал К.Бон в интервью Radio J.

Как известно, завтра В.Зеленский намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что одной из основных причин того, почему Украина до сих пор не в ЕС является скептическое отношение некоторых стран к расширению Евросоюза.

В конце февраля в Офисе Президента отметили, что вопрос членства Украины в Европейском Союзе решится до конца десятилетия.

МинПром

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