Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM сразу с двумя модулями – C4C и CPQ, которая позволяет повысить качество обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, первой компанией, в которой с конца 2019 года внедрена полная автоматизация продаж, стала Metinvest International. Она объединяет региональные представительства группы Метинвест в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки.



В этом году внедрение системы CRM завершится в компании Метинвест-СМЦ, которая реализует продукцию в Украине и некоторых странах СНГ, и в торговых представительствах Метинвеста в Западной Европе.



Также до конца 2021 года планируется запустить в тестовом режиме онлайн-кабинет клиента. В перспективе Метинвест продолжит тиражирование системы на другие активы компании.



Сеть торговых представительств и сервисных центров Метинвеста охватывает почти 100 стран и обеспечивает около 7 тысяч клиентов высококачественными продукцией и сервисом. Компания располагает 45 офисами продаж в 22 странах мира.



Customer Relationship Management (CRM) – комплексное цифровое решение по управлению взаимоотношениями с клиентами. Основная задача программного обеспечения CRM – автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами с фокусом на повышение уровня обслуживания клиентов, увеличение продаж и оптимизацию маркетинга.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



