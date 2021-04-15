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Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM

15.04.21 16:18
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Группа Метинвест первой в Украине запустила систему CRM сразу с двумя модулями – C4C и CPQ, которая позволяет повысить качество обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, первой компанией, в которой с конца 2019 года внедрена полная автоматизация продаж, стала Metinvest International. Она объединяет региональные представительства группы Метинвест в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки.

В этом году внедрение системы CRM завершится в компании Метинвест-СМЦ, которая реализует продукцию в Украине и некоторых странах СНГ, и в торговых представительствах Метинвеста в Западной Европе.

Также до конца 2021 года планируется запустить в тестовом режиме онлайн-кабинет клиента. В перспективе Метинвест продолжит тиражирование системы на другие активы компании.

Сеть торговых представительств и сервисных центров Метинвеста охватывает почти 100 стран и обеспечивает около 7 тысяч клиентов высококачественными продукцией и сервисом. Компания располагает 45 офисами продаж в 22 странах мира.

Customer Relationship Management (CRM) – комплексное цифровое решение по управлению взаимоотношениями с клиентами. Основная задача программного обеспечения CRM – автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами с фокусом на повышение уровня обслуживания клиентов, увеличение продаж и оптимизацию маркетинга.

МинПром

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