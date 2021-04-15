Worldsteel прогнозирует рост мировой выплавки стали на 5,8% Мировое потребление стали в 2021 году возрастет на 5,8% по сравнению с предыдущим годом - до 1,87 млрд тонн после снижения в 2020 году на 0,2% - до 1,77 млрд тонн. Это прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel), передает Интерфакс-Украина.



Согласно обнародованному 15 апреля краткосрочному прогнозу ассоциации, в 2022 году продолжится дальнейший рост потребления стали по сравнению с 2021 - на 2,7%, до 1,92 млрд тонн.



Текущий прогноз предполагает, что продолжающиеся вторая или третья волны инфекций стабилизируются во втором квартале и будет достигнут стабильный прогресс в вакцинации, что позволит постепенно вернуться к нормальному состоянию в основных странах-потребителях стали.



Комментируя перспективы, председатель экономического комитета Worldsteel Ал Ремейти сказал, что, несмотря на катастрофические последствия пандемии для жизни и средств к существованию, мировой сталелитейной промышленности посчастливилось закончить 2020 год с лишь незначительным сокращением спроса на сталь.



"Это произошло благодаря удивительно устойчивому восстановлению в Китае, где рост составил 9,1%. В остальном мире спрос на сталь сократился на 10%. В ближайшие годы спрос на сталь устойчиво восстановится как в развитых, так и в развивающихся странах, чему будет способствовать сдерживаемый спрос и правительственные программы восстановления. Однако для большинства развитых стран возвращение к доэпидемическому уровню спроса на сталь потребуется несколько лет", - отмечается в пресс-релизе Worldsteel.



По данным ассоциации, в Китае в 2021 году ожидается рост потребления стали на 3%, до 1,02 млрд тонн, в 2022 году - еще на 1%, до 1,04 млрд тонн.



Потребление стали в СНГ в 2021 году возрастет на 3,4% - до 60,2 млн тон, в 2022 возрастет на 3,2%, до 62,1 млн тонн.



Потребление стали в ЕС(27)+Великобритания в этом году увеличится на 10,2% - до 154,9 млн тонн, в 2022 возрастет на 4,8% - до 162,4 млн тонн.



Страны USMCA нарастят потребление в текущем году на 7,6%, до 122,6 млн тонн, в 2022 - еще на 4,6%, до 128,3 млн тонн. Центральная и Южная Америки продемонстрируют рост на 10,6% в текущем году, и рост на 4,2% в следующем, до 42,7 млн тонн и 44,5 млн тонн соответственно.



Африка увеличит спрос на 8,3% - до 38,6 млн тонн в текущем году, и рост на 5,9% - до 40,9 млн тонн в 2022 году, Ближний (Средний) Восток в 2021 году, как ожидается, нарастит потребление на 5,4% - до 48,5 млн тонн, и в 2022 году - на 3,3%, до 50,1 млн тонн.



Страны Азии и Океании в 2021 году нарастят спрос на 4,7% - до 1,36 млрд тонн, в 2022 - на 2%, до 1,39 млрд тонн.



В прогнозе по странам, в частности, сообщается, что Индия в 2021 году, как ожидается, нарастит потребление стали на 19,8% по сравнению с 2020 годом - до 106,1 млн тонн, в 2022 - на 5,9%, до 112,3 млн тонн, США увеличат спрос на 8,1%, до 86,5 млн тонн, в 2022 - на 4,3%, до 90,2 млн тонн. Япония в текущем году нарастит спрос на 6,5%, до 56 млн тонн, в 2022 - еще на 5%, до 58,8 млн тонн.



Южная Корея в 2021 году увеличит потребление стали на 5,2% - до 51,5 тыс. тонн, в 2022 - на 2,5%, до 52,8 млн тонн. РФ увеличит спрос на 3% в 2021 году и также на 3% в 2022 году - до 43,8 млн тонн и 45,1 млн тонн соответственно. Германия в текущем году увеличит спрос на 9,3%, и в следующем - на 5,3%, до 34 млн тонн и 35,8 млн тонн соответственно. Турция в 2021 году нарастит спрос на 18,7%, в 2022 - на 5,7%, до 35 млн тонн и 37 млн тонн, Вьетнам продемонстрирует рост на 5% и на 7,6% - до 24,5 млн тонн и 26,3 млн тонн соответственно. Мексика нарастит спрос в 2021 году на 7,5%, до 23,4 млн тонн, в 2022 - на 5,5%, до 24,6 млн тонн.



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