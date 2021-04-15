Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики

15.04.21 15:39 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины. Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.

"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", – сказано в сообщении.

Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.

Как сообщалось, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%, а прогноз инфляции с 7% до 8%

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:05
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
15:16
В России обещают закончить прокладку Северного потока-2 не позднее лета
15:01
НБУ ожидает ускорения инфляции в текущем году до 8%
14:53
Дочерняя компания ArcelorMittal в Италии получит название Acciaierie d'Italia
14:34
Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой
14:14
Ривнеазот увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%
14:11
Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых
13:53
Экс-глава Укрзализныци обвинил Набсовет компании в коррупции
13:32
Укргидроэнерго нарастило прибыль на 1 млрд грн
13:12
Металлурги Украины за 3 месяца не смогли нарастить выплавку стали
13:08
Интерпайп развивает поставки премиальной продукции для газодобывающей отрасли
12:51
Металлопродукция ДМЗ вновь получила сертификат соответствия стандартам ЕС
12:35
НКРЭКУ подозревают в нанесении убытков Укрзализнице на 2 млрд грн
12:15
Компания B5 Plus запустила в Гане прокатный завод
11:50
Объем заготовки лома в Украине упал на 9,1%
11:30
АМКР в январе-марте снизил выпуск общего проката на 2,9%
11:15
Украина нарастила импорт бензинов на 20%
11:07
Законопроект №4167-д обойдется ГМК в 5,8 млрд долл – Магомедов
10:45
ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат
10:33
В марте Казахстан увеличил выплавку стали на 7,3%
14.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!