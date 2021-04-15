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В России обещают закончить прокладку Северного потока-2 не позднее лета

15.04.21 15:16 , Бизнес Цензор
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Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" ожидается не позднее лета. Об этом на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, передают российские СМИ.

Он также допустил, что до конца лета Германия сможет получить первый газ по трубопроводу.

"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – сказал П.Завальный.

Напомним, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток-2". По информации издания Politico, Министерство юстиции утвердило два пакета ограничений против российского газопровода. Они напралены против компании, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Также администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток-2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта.

По данным собеседников издания, в американской администрации на этой должности видят Амоса Хохстейна, который был координатором по международным энергетическим проблемам в администрации Барака Обамы и тесно работал с Джо Байденом, который тогда был вице-президентом. Кандидатуру Хохстейна в конце марта неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

МинПром

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