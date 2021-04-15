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Дочерняя компания ArcelorMittal в Италии получит название Acciaierie d'Italia

15.04.21 14:53 , Steelland
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ArcelorMittal объявила о заключении инвестиционного соглашения с итальянской государственной компанией Invitalia, в рамках которого стороны образуют государственно-частное партнерство.

Invitalia вложила 400 млн евро в новый капитал AM InvestCo Italy, дочерней компании ArcelorMittal, которая подписала договор аренды и покупки бизнеса Ilva, предоставив Invitalia 38% акций и равные права голоса с совместным контролем над компанией. В дальнейшем совместная компания AM InvestCo Italy будет переименована в Acciaierie d'Italia Holding, а ее основная производственная дочерняя компания ArcelorMittal Italia будет переименована в Acciaierie d'Italia.

Инвестиционное соглашение предусматривает дополнительное вливание Invitalia в акционерный капитал на сумму до 680 млн евро для финансирования завершения покупки бизнеса Ilva компанией Acciaierie d'Italia, которое ожидается к маю 2022 года при соблюдении определенных предварительных условий, среди которых снятие всех уголовных арестов с завода в Таранто; а также отсутствие ограничительных мер - в контексте уголовного дела, в котором Ilva является ответчиком. На этом этапе доля Invitalia в Acciaierie d'Italia увеличится до 60%, а ArcelorMittal инвестирует до 70 млн евро, чтобы сохранить 40% акций и совместный контроль над компанией.

В дальнейшем Acciaierie d'Italia Holding будет работать независимо и, следовательно, будет иметь собственные планы финансирования, не полагаясь на ArcelorMittal. В результате ArcelorMittal деконсолидирует активы и обязательства (включая оставшиеся обязательства по аренде и покупке) Acciaierie d'Italia Holding (ранее AM InvestCo Italy) из своего консолидированного отчета о финансовом положении и отразит свою долю в компании в составе капитала.

МинПром

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