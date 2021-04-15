Ривнеазот увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%

В январе-марте входящий в состав компании Ostchem крупный производитель минеральных удобрений "Ривнеазот" (Ривненская область) увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%, до 280,6 тыс. тонн по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.
В частности, предприятием произведено 13,6 тыс. тонн аммиака водного технического, 149,3 тыс. тонн аммиачной селитры, 1,4 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 116,2 тыс. тонн ИАС (известково-аммиачной селитры).
Предприятие также произвело 119,7 тыс. тонн технического аммиака и 191 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты (промежуточные продукты производства).
"Старт 2021 года довольно удачный: произошел рост объемов производства азотных удобрений почти на треть. Мы выработали на 74,4 тысячи тонн больше, чем за 1 квартал прошлого года. У нас меняется продуктовая структура производства. Мы производили меньше аммиака, но выпускали больше продукции более глубокого передела, которая пользовалась спросом. Конечно мы ощущаем постепенный общий рост показателей рынка азотных удобрений и устойчивый сезонный спрос на нашу основную продукцию. Поскольку существенно возрастал спрос на известково-аммиачную селитру, по этому продукту у нас рост производства более чем в 2 раза. Главный итог 1 квартала – у нас не осталось ни одного не выполненного контракта, также на 100% выполнены заявки, которые оставили украинские аграрии", – сообщил председатель правления "Ривнеазота" Михаил Заблуда.
Согласно сообщению для увеличения отгрузки готовой продукции на "Ривнеазоте" была проведена реконструкция эстакады налива жидкого аммиака в автомобильные цистерны.
Реконструкция позволила увеличить отгрузки жидкого аммиака с 250 до 1000 тонн в сутки, это, в свою очередь, дало возможность уменьшить нагрузку на склады предприятия и позволило увеличить производство и продажи готовой продукции.
"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.
Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений, также предприятие выпускает кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.