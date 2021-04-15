Экс-глава Укрзализныци обвинил Набсовет компании в коррупции

Экс-глава правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак заявил, что и далее будет оспаривать свое увольнение из компании в суде.
"Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего молниеносного освобождения от должности председателя правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения. Хочу еще раз подчеркнуть: считаю решение наблюдательного совета о моем увольнении необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. И буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию", - написал он на своем Telegram-канале в среду вечером.
По его словам, за шесть месяцев работы в УЗ он "успел не только улучшить экономические показатели компании, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе связанные с действующим наблюдательным советом".
Именно с этим он связывает свое увольнение.
Кроме того, В.Жмак считает, что в "Укрзализныце" пытаются вернуть коррупционные схемы.
"Ярким подтверждением того, что в мое отсутствие коррупционные схемы пытаются спешно вернуть, есть письмо, адресованное всем филиалам "Укрзализныци", которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. "Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик". Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возврата к непрозрачным тендерам, что открывают дорогу разным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров"”, - написал В.Жмак.
Как сообщалось, согласно Единому госреестру судебных решений В.Жмак подал в суд иск на "Укрзализныцю" и Кабинет министров Украины с требованием отменить решение о его увольнении и признать незаконным распоряжение правительства о назначении и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика. Однако Хозяйственный суд Киева отказал В.Жмаку в обеспечении иска, в частности, отказался запрещать Кабмину принимать решения об избрании/назначении нового главы или и.о. главы правления "Укрзализныци", а также осуществлять отбор кандидатов на должность главы правления.
Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" 17 марта 2021 года.