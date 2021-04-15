|
Укргидроэнерго нарастило прибыль на 1 млрд грн
15.04.21 13:32 , Бизнес Цензор
печать
ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн. Согласно данным Министерства энергетики, чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
14.04.21