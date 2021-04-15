Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укргидроэнерго нарастило прибыль на 1 млрд грн

15.04.21 13:32 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн. Согласно данным Министерства энергетики, чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, обновленный финплан "Укргидроэнерго" на 2020 год предусматривал снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн. При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" была запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам 2019 года она составила 3,22 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:34
Рабочие на чешском заводе Гупты угрожают забастовкой
14:14
Ривнеазот увеличил производство минеральных удобрений на 36,1%
14:11
Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых
13:53
Экс-глава Укрзализныци обвинил Набсовет компании в коррупции
13:12
Металлурги Украины за 3 месяца не смогли нарастить выплавку стали
13:08
Интерпайп развивает поставки премиальной продукции для газодобывающей отрасли
12:51
Металлопродукция ДМЗ вновь получила сертификат соответствия стандартам ЕС
12:35
НКРЭКУ подозревают в нанесении убытков Укрзализнице на 2 млрд грн
12:15
Компания B5 Plus запустила в Гане прокатный завод
11:50
Объем заготовки лома в Украине упал на 9,1%
11:30
АМКР в январе-марте снизил выпуск общего проката на 2,9%
11:15
Украина нарастила импорт бензинов на 20%
11:07
Законопроект №4167-д обойдется ГМК в 5,8 млрд долл – Магомедов
10:45
ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат
10:33
В марте Казахстан увеличил выплавку стали на 7,3%
10:22
Малайзия проверит импорт холоднокатаного проката из 3 стран
10:08
Под действие СВАМ попадет металлургический экспорт на сумму до 2,5 млрд евро
09:59
Олимпиаду в Токио могут перенести еще раз
09:39
Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
09:21
В начале апреля китайские металлурги увеличили выплавку стали
14.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!