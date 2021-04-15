Интерпайп развивает поставки премиальной продукции для газодобывающей отрасли Трубно-колесная компания "Интерпайп" продолжает развивать поставки премиальной продукции для газодобывающей отрасли Украины.



Как сообщается на странице компании в соцсети Facebook, "Интерпайп" завершил отгрузку свыше 1 тыс. тонн премиальных соединений UPJ-F в адрес ООО "Украинская буровая компания".



"УБК планирует пробурить две скважины глубиной свыше 6 км. И для добычи в сложных геологических условиях как раз необходимы безмуфтовые соединение UPJ-F сертифицированные по наивысшему уровню газогерметичности CAL IV. На мировом рынке всего четыре компании могут предложить трубную продукцию такого класса, и "Интерпайп" – в их числе", - подчеркивается в сообщении.



"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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