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Металлурги Украины за 3 месяца не смогли нарастить выплавку стали
15.04.21 13:12 , Металлургпром
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По уточненным данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-марте 2021 года металлургическими предприятиями Украины было выплавлено на полпроцента меньше стали, чем в аналогичном периоде прошлого года – 5,29 млн тонн. При этом производство готового металлопроката увеличилось всего на 1,4% и составило 4,73 млн тонн, в том числе выпуск трубной продукции сократился на 3,7%, до 0,203 млн тонн. В то же время выпуск агломерата в первом квартале текущего года увеличился в годовом сравнении на 4,6% до 8,22 миллиона тонн; чугуна – на 4,3% до 5,31 миллиона тонн.
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