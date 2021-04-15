Металлурги Украины за 3 месяца не смогли нарастить выплавку стали По уточненным данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-марте 2021 года металлургическими предприятиями Украины было выплавлено на полпроцента меньше стали, чем в аналогичном периоде прошлого года – 5,29 млн тонн. При этом производство готового металлопроката увеличилось всего на 1,4% и составило 4,73 млн тонн, в том числе выпуск трубной продукции сократился на 3,7%, до 0,203 млн тонн. В то же время выпуск агломерата в первом квартале текущего года увеличился в годовом сравнении на 4,6% до 8,22 миллиона тонн; чугуна – на 4,3% до 5,31 миллиона тонн.



По состоянию на 13 апреля 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 17 машин непрерывного литья заготовки.



Интересно, что по данным "Укрметаллургпрома", в первом квартале 2021 года отечественная металлургия потребила порядка 500 млн кубометров природного газа, что на 9,7% выше прошлогоднего показателя. Кроме того, выросло и потребление электроэнергии металлургическими предприятиями, которое за три месяца 2021 года составило порядка 2,8 млрд кВт-ч (102,2% относительно января-марта 2020 г.).



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