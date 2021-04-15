Металлопродукция ДМЗ вновь получила сертификат соответствия стандартам ЕС На Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ, Днепр), входящего в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, успешно прошла надзорная инспекция системы заводского производственного контроля горячекатаного проката по европейским стандартам EN.



Впервые сертификат соответствия европейскому строительному регламенту завод получил в 2010 году. С тех пор ежегодно предприятие проходит надзорную инспекцию, чтобы представители сертификационной компании TÜV SÜD убедились: система заводского производственного контроля по-прежнему работает с соблюдением всех требований регламента.



Аудиторы отметили высокий уровень профессиональной подготовки работников и линейных руководителей в цехах. Они квалифицированно предоставляли информацию, аргументированно отвечали на поставленные вопросы.



Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката.



Ежемесячно завод производит около 20 видов готового проката для поставки украинским и зарубежным потребителям. Продукция завода экспортируется более чем в 40 стран мира.



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