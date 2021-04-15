Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Металлопродукция ДМЗ вновь получила сертификат соответствия стандартам ЕС

15.04.21 12:51 , Металлургпром
печать
размер текста:

На Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ, Днепр), входящего в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, успешно прошла надзорная инспекция системы заводского производственного контроля горячекатаного проката по европейским стандартам EN.

Впервые сертификат соответствия европейскому строительному регламенту завод получил в 2010 году. С тех пор ежегодно предприятие проходит надзорную инспекцию, чтобы представители сертификационной компании TÜV SÜD убедились: система заводского производственного контроля по-прежнему работает с соблюдением всех требований регламента.

Аудиторы отметили высокий уровень профессиональной подготовки работников и линейных руководителей в цехах. Они квалифицированно предоставляли информацию, аргументированно отвечали на поставленные вопросы.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката.

Ежемесячно завод производит около 20 видов готового проката для поставки украинским и зарубежным потребителям. Продукция завода экспортируется более чем в 40 стран мира.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:35
НКРЭКУ подозревают в нанесении убытков Укрзализнице на 2 млрд грн
12:15
Компания B5 Plus запустила в Гане прокатный завод
11:50
Объем заготовки лома в Украине упал на 9,1%
11:30
АМКР в январе-марте снизил выпуск общего проката на 2,9%
11:15
Украина нарастила импорт бензинов на 20%
11:07
Законопроект №4167-д обойдется ГМК в 5,8 млрд долл – Магомедов
10:45
ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат
10:33
В марте Казахстан увеличил выплавку стали на 7,3%
10:22
Малайзия проверит импорт холоднокатаного проката из 3 стран
10:08
Под действие СВАМ попадет металлургический экспорт на сумму до 2,5 млрд евро
09:59
Олимпиаду в Токио могут перенести еще раз
09:39
Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
09:21
В начале апреля китайские металлурги увеличили выплавку стали
08:40
Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ на границе
08:02
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7%
14.04.21
17:54
ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долл. в экомодернизацию комбината в Кривом Роге
17:34
Экспорт товаров из Украины вырос на 4,5%
17:14
Объем выплавки стали ММК вырос на 9,2%
16:56
Интерпайп инвестировал 6 млн долл. в цифровизацию производства
16:35
ВостГОК сократил производство уранового оксидного концентрата на 45%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!