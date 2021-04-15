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Компания B5 Plus запустила в Гане прокатный завод

15.04.21 12:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Компания B5 Plus, один из крупнейших металлотрейдеров в Западной Африке, запустила в Гане прокатный завод производительностью 250 тыс. т арматуры, круглого проката и катанки в год. В церемонии открытия принял участие президент страны Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо.

Как сообщает B5 Plus, новое предприятие станет третьим по величине действующим металлургическим заводом в Африке южнее Сахары без учета ЮАР. Так как текущий объем потребления проката в Гане составляет порядка 350 тыс. т в год, предприятие планирует поставлять значительную часть своей продукции в другие страны Западной Африки.

Стоимость проекта составила около 100 млн долл. Часть средств для его реализации предоставила Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка. В дальнейшем B5 Plus планирует вложить еще 70 млн долл. в строительство второй очереди, что позволит увеличить мощности на 300 тыс. т в год и расширить сортамент.

Реализация проекта осуществлялась в рамках государственной программы развития промышленности "One-District-One-Factory" (1D1F) или "Один район — один завод". С 2017 г. в Гане было построено 76 новых предприятий, что дало возможность создать 139 тыс. рабочих мест (включая смежников).

МинПром

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