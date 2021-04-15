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Объем заготовки лома в Украине упал на 9,1%

15.04.21 11:50 , Металлургпром
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На украинском рынке металлолома наблюдается негативная помесячная динамика после резкого роста в январе-феврале. По итогам марта объем ломосбора по сравнению с февралем (в котором было меньше календарных дней) сократился на 9,1% – до 291,9 тыс. тонн, поставки сырья на металлургические предприятия упали на 12,1%, до 259,1 тыс. тонн, сообщает Группа компаний УКРМЕТ.

Тем не менее, рекордные показатели первых двух месяцев года позволили ломозаготовительной отрасли в первом квартале показать значительный рост. Предприятия отрасли смогли увеличить ломосбор на 28,2% – до 931,1 тыс. тонн. Примерно пропорционально выросли и поставки лома на металлургические предприятия – на 23,1%, до 837,7 тыс. тонн.

Какой будет дальнейшая динамика рынка, полностью зависит от ситуации в металлургии. Аналитики предсказывают в первом полугодии положительные ценовые тренды на мировом рынке стали и ухудшение ситуации во второй половине года.

С начала февраля уровень запасов металлолома на металлургических предприятиях Украины практически не опускался ниже 190 тыс. тонн. Это позволило покупателям диктовать цены, совсем не учитывая конъюнктуру в мире. В феврале внутренние цены опустились на 25%, а по итогам марта они практически не изменились. Несмотря на ценовой всплеск в средине месяца на 15% – до 7 800 гривен за тонну, по итогам марта прирост цены составил всего 3% – с 6 800 до 7 000 гривен. Это несмотря на то, что мировые цены с начала года ниже 400 долларов США за тонну практически не опускались.

Превышение с начала февраля мировых цен над внутренними сверх экспортных расходов (110 долларов США за тонну) позволило увеличить в первом квартале экспорт металлолома сразу в 4,3 раза – до 49,1 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт лома из Украины вырос в 5,7 раза – до 16,6 миллиона долларов.

МинПром

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