АМКР в январе-марте снизил выпуск общего проката на 2,9% Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в январе-марте 2021 года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,15 млн тонн.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали за этот период снизилась на 4,8% - до 1,2 млн тонн, но возросла чугуна - на 5,2%, до 1,37 тыс. тонн. При этом производство агломерата возросло на 2,2% - до 2,4 млн тонн. В марте произведено 410 тыс. тонн проката, 430 тыс. тонн стали, 480 тыс. тонн чугуна, 860 тыс. тонн агломерата.



Как сообщалось, "АрселорМиттал Кривой Рог" по итогам 2020 года снизил выпуск общего проката на 3,8% по сравнению с предыдущим годом - до 4,49 миллиона тонн, стали на 12,1% - до 4,68 миллиона тонн, чугуна - на 6,9%, до 4,95 миллиона тонн. При этом производство агломерата уменьшилось на 7,9% - до 9 миллиона тонн.



Напомним, что вчера основной владелец компании ArcelorMittal Лакшми Миттал договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским об экологической модернизации предприятия с инвестициями в 1 млрд доллв.



"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Люксембургская горно-металлургическая группа ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом и рядом малых компаний.



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