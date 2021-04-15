Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АМКР в январе-марте снизил выпуск общего проката на 2,9%

15.04.21 11:30 , Металлургпром
печать
размер текста:

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в январе-марте 2021 года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,15 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали за этот период снизилась на 4,8% - до 1,2 млн тонн, но возросла чугуна - на 5,2%, до 1,37 тыс. тонн. При этом производство агломерата возросло на 2,2% - до 2,4 млн тонн. В марте произведено 410 тыс. тонн проката, 430 тыс. тонн стали, 480 тыс. тонн чугуна, 860 тыс. тонн агломерата.

Как сообщалось, "АрселорМиттал Кривой Рог" по итогам 2020 года снизил выпуск общего проката на 3,8% по сравнению с предыдущим годом - до 4,49 миллиона тонн, стали на 12,1% - до 4,68 миллиона тонн, чугуна - на 6,9%, до 4,95 миллиона тонн. При этом производство агломерата уменьшилось на 7,9% - до 9 миллиона тонн.

Напомним, что вчера основной владелец компании ArcelorMittal Лакшми Миттал договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским об экологической модернизации предприятия с инвестициями в 1 млрд доллв.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Люксембургская горно-металлургическая группа ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом и рядом малых компаний.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Металлопродукция ДМЗ вновь получила сертификат соответствия стандартам ЕС
12:35
НКРЭКУ подозревают в нанесении убытков Укрзализнице на 2 млрд грн
12:15
Компания B5 Plus запустила в Гане прокатный завод
11:50
Объем заготовки лома в Украине упал на 9,1%
11:15
Украина нарастила импорт бензинов на 20%
11:07
Законопроект №4167-д обойдется ГМК в 5,8 млрд долл – Магомедов
10:45
ЕС установил пошлины на китайский алюминиевый листовой прокат
10:33
В марте Казахстан увеличил выплавку стали на 7,3%
10:22
Малайзия проверит импорт холоднокатаного проката из 3 стран
10:08
Под действие СВАМ попадет металлургический экспорт на сумму до 2,5 млрд евро
09:59
Олимпиаду в Токио могут перенести еще раз
09:39
Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
09:21
В начале апреля китайские металлурги увеличили выплавку стали
08:40
Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ на границе
08:02
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7%
14.04.21
17:54
ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долл. в экомодернизацию комбината в Кривом Роге
17:34
Экспорт товаров из Украины вырос на 4,5%
17:14
Объем выплавки стали ММК вырос на 9,2%
16:56
Интерпайп инвестировал 6 млн долл. в цифровизацию производства
16:35
ВостГОК сократил производство уранового оксидного концентрата на 45%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!