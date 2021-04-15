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Законопроект №4167-д обойдется ГМК в 5,8 млрд долл – Магомедов

15.04.21 11:07
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К сожалению, замечания промышленников при доработке законопроект №4167 о выбросах СО2 никто не учел. Хотя в пояснительной записке авторы отчитались о проведенных консультациях с общественностью и заинтересованными сторонами, отметил народный депутат Муса Магомедов.

"Доработанная версия з/п №4167-д регламентирует внедрение на промышленных предприятиях наилучших доступных технологий и методов. По оценкам экспертов, чтобы выполнить нормы закона, украинскому ГМК необходимо увеличить ежегодный объем инвестиций в 5 раз, до 5,8 млрд долл (!). Около 82% этих средств уйдут на модернизацию коксохимического передела. В итоге инвестиционная нагрузка составит космические 494 долл/т кокса ПРИ ЦЕНЕ КОКСА .... и 300 долл/т стали при её цене .... долл", - отметил он.

По оценке экспертов, достижение показателей выбросов по з/п №4167-д в коксохимическом производстве обойдется в 2,3 млрд долл, перекладка коксовых батарей для норматива по выбросам пыли - в 671 млн долл, ограничение неорганизованных выбросов – в 1,5 млрд долл. Снижение уровня пыли на агломерационном производстве обойдется в 105 млн долл, на доменном производстве - в 159 млн долл, на сталеплавильном - в 198 млн долл. Внедрение НДТМ на ГОКах будет стоить промышленникам 258 млн долл., подчеркнул народный депутат.

"Цифры красноречиво говорят о том, что авторы законопроекта установили для отечественной металлургии неподъемную инвестиционную нагрузку. Законопроекту явно не хватает адекватного финансово-экономического обоснования и конкретизации источников финансирования", - уверен он.

"В пояснительной записке сказано, что з/п №4167-д будет иметь положительное влияние на рыночную ситуацию. Чтобы это соответствовало действительности, необходимо учесть замечания участников рынка. Правда в том, что, если не пересмотреть НДТМ, не увеличить сроки достижения целей, и главное, не обеспечить господдержку и устойчивое софинансирование, никакого рынка не будет. Промышленность просто загнется под тяжестью обязательств по экомодернизации. Поэтому призываю авторов з/п провести реальные консультации с бизнесом и профильными экспертами и доработать документ, прежде чем выносить его на голосование", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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