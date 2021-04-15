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В марте Казахстан увеличил выплавку стали на 7,3%

15.04.21 10:33 , МеталлСервис
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В течение марта 2021 года Казахстан произвёл 374 422 тонны нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 7,3%.

За первый квартал показатели выросли на 8,2% до 1 044 383 тонн, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Мартовское производство плоского проката составило 257 486 тонн, что на 29,3% выше результата аналогичного месяца 2020 года. В январе-марте металлургические предприятия Казахстана произвели 663 778 тонн плоского проката, рост объёмов к аналогичному периоду прошлого года - 26%.

Производство ферросплавов составило в марте 158 493 тонны, в первом квартале - 498 070 тонн. Снижение показателей в годовом сопоставлении - 14,9% и 9,2% соответственно.

МинПром

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