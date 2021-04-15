Под действие СВАМ попадет металлургический экспорт на сумму до 2,5 млрд евро Предположительно, действовать европейская углеродная пошлина начнет с 2023 года. Но уже сейчас понятно, что ничего хорошего для украинской промышленности новый "стимулирующий" механизм ЕС не принесет. Под действие СВАМ попадет металлургический экспорт из Украины на сумму до 2,5 млрд евро, отметил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что по статистике, 26% всех поставок украинского ГМК за рубеж приходится на европейское направление. Высокая степень зависимости от рынка ЕС ставит в сложное положение наших экспортеров. Отказаться от экспорта в ЕС и быстро найти альтернативный рынок мы не можем. А значит будем вынуждены принять условия Евросоюза и терять на карбоновой пошлине до 200 млн евро в год.



"Ситуацию усугубляет специфика технологического процесса. Около 95% украинской стали производится с использованием ЖРС по конвертерной и мартеновской технологии с высоким углеродным следом. То есть, практически весь украинский стальной экспорт не вписывается в новые экологические нормативы ЕС", - подчеркнул нардеп.



Он также обратил внимание на то, что более 18% турецкого металлургического экспорта зависит от поставок в еврозону. Однако Турция производит 71% стали по электросталеплавильной технологии. Это позволяет снизить выбросы СО2 в 3-4 раза. Поэтому СВАМ даст турецким меткомбинатам преимущество над украинскими.



По оценкам экспертов, углеродная пошлина ЕС сократит экспорт украинского длинного проката на 110 тыс т, чугуна - на 500 тыс т. Сокращение производства и неподъемная нагрузка по модернизации привели к снижению в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, инвестиций в ГМК на 12%, до 130 млн евро. Такое хроническое "инвестиционное голодание" чревато глубокой стагнацией производства, которая может стоить Украине потери ВВП на сумму 700 млн евро в год, отмечает Д.Шпенов.



"Сейчас разрабатывается два сценария по СВАМ: с бесплатными квотами и без них. Для нас более выгоден первый вариант, учитывая прогнозы роста цены разрешений на выбросы к 2030 году до 71 евро/т. В Украине начала действовать Рабочая группа по СВАМ. Лучше поздно, чем никогда. Нашей стране очень важно занять активную позицию на переговорах с ЕС, чтобы исключить украинскую продукцию из-под действия углеродной пошлины. Или добиться максимально возможных послаблений", - отметил Д.Шпенов.



"Основания для таких требований у нас есть. Украина приняла условия Парижского климатического соглашения, сократила больше выбросов СО2, чем страны ЕС. Мы готовимся к интеграции системы торговли выбросами по типу EU ETS, взялись за дорогостоящие зеленые преобразования в сжатые сроки, хотя у европейских стран на это ушли десятилетия. Догнать и перегнать ЕС мы не сможем, поэтому нам нужны отсрочки и послабления, чтобы удержать позиции украинских экспортеров на рынке Евросоюза", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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