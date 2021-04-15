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Олимпиаду в Токио могут перенести еще раз

15.04.21 09:59
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Власти Японии не исключают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, "это действительно станет невозможным, то придется отказаться от нее".

Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса правительство экс-премьера Японии Синдзо Абэ вместе с МОК решили перенести игры на 2021 год.

В этом году Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. В маркетинговых целях название «Токио-2020» сохранили. Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков. Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключал, что игры придется проводить без зрителей.

В ноябре японское издание Yomiuri писало, что проведение Олимпиады в Токио из-за переноса подорожало почти на 200 млрд йен (около $2 млрд). Страховая компания Daiichi Life оценивала, что потери Японии от переноса Игр составят более $29 млрд.

Проведенный в апреле опрос Kyodo News показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.

МинПром

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