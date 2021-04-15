Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

15.04.21 09:39
печать
размер текста:

В регионах Украины улучшается эпидситуация по коронавирусу, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", — написал он на своей странице в сети Faсebook в среду.

Степанов сообщил, что накануне во вторник, 13 апреля, "был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных".

Он также сообщил, что прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.

При этом в красной зоне остаются Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области. В Киеве ужесточенный карантин продлили до 30 апреля.

"Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий — носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", — подчеркнул министр.

Ранее в Национальной академии наук Украины заявили, что страна уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни. В период с 7 по 14 апреля в Украине снизился прирост больных ковидом.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:21
В начале апреля китайские металлурги увеличили выплавку стали
08:40
Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ на границе
08:02
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7%
14.04.21
17:54
ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долл. в экомодернизацию комбината в Кривом Роге
17:34
Экспорт товаров из Украины вырос на 4,5%
17:14
Объем выплавки стали ММК вырос на 9,2%
16:56
Интерпайп инвестировал 6 млн долл. в цифровизацию производства
16:35
ВостГОК сократил производство уранового оксидного концентрата на 45%
16:17
Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро
15:54
ФГИУ резко уменьшил аукционную стоимость Трансмаша
15:36
Бизнес не разделяет позицию Кабмина по Парижскому соглашению
15:35
Украина взяла в долг у Германии 215 млн евро
15:14
Кабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины
14:58
МГОК перехватил на аукционе у ОГХК богатое титановое месторождение
14:42
Укрзализныця решила подкинуть работу КВСЗ
14:21
По трубопроводам Газпрома могут пустить водород
14:15
С 2016 года зарплаты в металлургии выросли более чем в два раза
13:57
Шебелинский завод за 3 месяца увеличил производство дизельного топлива на 15,4%
13:39
Васадзе переименует УкравтоВАЗ в Авто Мотор Групп
13:20
Власти Японии ожидают падения стальной выплавки во II квартале
13.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!