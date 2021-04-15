Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с коронавирусом В регионах Украины улучшается эпидситуация по коронавирусу, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине", — написал он на своей странице в сети Faсebook в среду.



Степанов сообщил, что накануне во вторник, 13 апреля, "был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных".



Он также сообщил, что прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны.



При этом в красной зоне остаются Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области. В Киеве ужесточенный карантин продлили до 30 апреля.



"Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий — носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", — подчеркнул министр.



Ранее в Национальной академии наук Украины заявили, что страна уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни. В период с 7 по 14 апреля в Украине снизился прирост больных ковидом.



МинПром





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