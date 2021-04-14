ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долл. в экомодернизацию комбината в Кривом Роге ArcelorMittal начинает инвестиционную программу "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экологическую модернизацию производства стали в Кривом Роге.



Этому вопросу была посвящена встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом.



Стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.



Президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду.



Компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начинает инвестиционную программу "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экологическую модернизацию производства стали в Кривом Роге.



"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - заверил В.Зеленский.



Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



