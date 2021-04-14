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ArcelorMittal инвестирует 1 млрд долл. в экомодернизацию комбината в Кривом Роге

14.04.21 17:54 , Металлургпром
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ArcelorMittal начинает инвестиционную программу "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экологическую модернизацию производства стали в Кривом Роге.

Этому вопросу была посвящена встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом.

Стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

Президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду.

Компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начинает инвестиционную программу "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в экологическую модернизацию производства стали в Кривом Роге.

"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - заверил В.Зеленский.

Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.

МинПром

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