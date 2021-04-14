Экспорт товаров из Украины вырос на 4,5% В то время, как наибольшее количество товаров Украина импортирует из Китая, Германии и РФ, в январе-феврале 2021 года импорт товаров превысил экспорт на 256,5 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.



В течение января-февраля 2021 года отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 316,7 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2020 года (январь-февраль 2020 года отрицательное сальдо составило 573,2 млн долларов).



Экспорт товаров в январе-феврале 2021 года составил 8 474,8 млн долларов, при этом он увеличился на 4,5% по сравнению с январем-февралем 2020 года.



Импорт товаров в январе-феврале 2021 года составил 8 731,3 млн долларов, увеличившись на 0,5%.



Как сообщали Українські Новини, в 2020 году импорт товаров превысил экспорт на 4 878,4 млн долларов. В течение 2020 отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 5 867,2 млн долларов по сравнению с 2019 годом (2019 год отрицательное сальдо составило 10 745,6 млн долларов).



По данным Государственной службы статистики, импорт товаров в январе 2021 года составил 3 902 млн долларов, сократившись на 5,2%.



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