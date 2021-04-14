Объем выплавки стали ММК вырос на 9,2% Объем выплавки стали вырос на 9,2% относительно 1-го квартала прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п. Рост выплавки чугуна на 9,2% относительно 1 квартала 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение квартала.



Продажи товарной продукции по группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.



Продажи премиальной продукции сократились на 11,8% по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж х/к проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.



Объем производства угольного концентрата остался на уровне 1-го квартала прошлого года и составил 815 тыс. тонн.



Средние цены реализации по итогам 1 квартала 2021 года выросли на 24,0% к уровню 4 квартала 2020 года и составили 713 долларов США за тонну, отражая существенный рост глобальных индексов на металлопродукцию на фоне ограниченного предложения на мировых рынках. Относительно 1 квартала прошлого года цены выросли на 20,6% на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках стали.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы Группы ММК в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей премиальной продукции. В 2020 году ПАО "ММК" произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн товарной металлопродукции.



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