ВостГОК сократил производство уранового оксидного концентрата на 45% ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) за 2 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократил производство уранового оксидного концентрата на 45% - до 63,5 тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Украины.



При этом, единственное уранодобывающее предприятие страны уменьшило добычу урановой руды на 31% - до 66,9 тыс. тонн, а доход от продажи концентрата в январе-феврале 2021 года составил 185 млн гривен, что на 24% меньше дохода за 2 месяца 2020 года.



Как сообщалось ранее, ГП "ВостГОК" в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшил производство уранового оксидного концентрата на 7,1% - до 743,7 тонн общей стоимостью 2,074 млрд гривен. В 2019 году предприятие по сравнению с 2018 годом сократило производство уранового концентрата на 32% - до 800,9 тонн.



Ухудшение производственных показателей за последние два года связано с периодическим выводом в вынужденный простой части подразделений предприятия.



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