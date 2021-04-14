Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро Итальянское дочернее предприятие JSW Steel завершило приобретение оставшихся 30,73% акций GSI Lucchini SpA в Италии за один миллион евро.



"В соответствии с выполнением условий, упомянутых в соглашении о покупке акций, наша дочерняя компания JSW Steel Italy Srl 13 апреля завершила приобретение 30,73% акционерного капитала GSI", - сообщила индийская металлургическая компания в нормативных документах на фондовой бирже.



Соглашение о приобретении оставшейся доли GSI было подписано в декабре прошлого года. GSI - производитель кованых стальных шаров, используемых в мельницах, преимущественно в горнодобывающей промышленности. Бренд широко известен в Европе и Африке и входит в число ведущих поставщиков африканских шахт.



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