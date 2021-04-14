Бизнес не разделяет позицию Кабмина по Парижскому соглашению Украинский бизнес крайне обеспокоен подходом украинского правительства к выполнению обязательств Украины в рамках Парижского климатического соглашения. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



"Возникает впечатление, что некоторые чиновники Кабмина ни разу не были на промышленных предприятиях и знают о них только по учебникам", - сказал он.



Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины представило проект Распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение". Документ, в частности, предлагает на общенациональном уровне установить цель выбросов парниковых газов в 2030 году в размере 35% от уровня 1990 года.



Ознакомившись с указанным документом, украинский бизнес решил обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю за разъяснениями. Предпринимателям непонятно, как именно Минэкологии сформировало обновленный показатель НВВ2, сообщил С.Магера.



Он отметил, что согласно Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, которую в марте утвердил Кабмин, средний показатель роста экономики установлен на уровне 6.8%. Однако в предложенном Минэкологии сценарии НВВ2 предполагается, что экономический рост в период 2018-2050 гг в среднем составит 3,5-4,5%, а до 2030 года – 4,2%. В реальных цифрах речь идет о десятках миллиардов гривен разницы.



Бизнес категорически не согласен с мнением правительства о том, что разработка финансово-экономического обоснования данного документа будет выполнена после его утверждения. Реализация целей декарбонизации экономики требует привлечения значительного объема инвестиций. По оценке КМУ, до 2030 года в экомодернизацию необходимо вложить 102 млрд евро.



"Правительственная оценка потребности в инвестициях значительно отличается в меньшую сторону от ранее произведенной оценки международной группы экспертов. К тому же правительство не указывает источники финансирования этих инвестиций. Это дает основания бизнесу предполагать, что в итоге бремя расходов по внедрению экотехнологий полностью ляжет на плечи частных компаний", - предостерегает С.Магера.



Беспокойство украинского бизнеса вызывает заявленное намерение Кабмина уменьшить до 2030 года выбросы парниковых газов в аграрном секторе на 14% от уровня 2017 года. Это соответствует ранее предложенному сценарию НВВ2, однако он предполагал привлечение инвестиций на уровне 6,6 млрд евро. Этих денег пока нет, правительство даже не определило источники их поступления. В Украине сегодня нет системы мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов. Следовательно, единственным индикатором достижения целей по уменьшению выбросов парниковых газов может быть сумма затраченных средств, что противоречит духу Парижского соглашения.



"Непонятной для бизнеса остается позиция Кабмина по энергетическому сектору, одному из главных эмитентов парниковых газов. Правительство считает, что установка в рамках выполнения Украиной обязательств по Парижскому соглашению новых мощностей ВИЭ приведет к росту затрат на производство электроэнергии на 70%. Что же тогда будет с тарифами и надежностью энергосистемы? Очевидно, что Кабмин поверхностно подошел к подготовке этого важнейшего для нашей экономики документа", - добавил С.Магера.



Он отметил, что ве 15 бизнес- и отраслевых ассоциаций, подписавшихся под обращением к Шмыгалю, просят Кабмин не согласовывать проект Распоряжения КМУ "Об одобрении Второго национально-определенного взноса Украины в Парижское соглашение ", предложенный Минэкологии. Бизнес предлагает правительству более детально просчитать показатели НВВ2 на отраслевых уровнях, с привлечением представителей соответствующих министерств, экспертов, отраслевых объединений и бизнес-ассоциаций.



МинПром



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