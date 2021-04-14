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ФГИУ резко уменьшил аукционную стоимость Трансмаша

14.04.21 15:54 , Бизнес Цензор
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Онлайн-аукцион по приватизации имущества единого имущественного комплекса бывшего госпредприятия "Трансмаш", которое сейчас находится на балансе структурного подразделения ГП "Управление делами Фонда государственного имущества Украины", состоится 5 мая.

Как сообщает пресс-служба Фонда, стартовая цена актива составит 37,8 млн грн. Ранее, на аукционе 7 апреля стартовая стоимость "Трансмаша" составляла 75,6 млн грн.

ГП "Трансмаш" - машиностроительный завод в Кривом Роге Днепропетровской области, который занимался производством вагонов-самосвалов, запасных частей и узлов к ним, полувагонов, а также ремонтом (в том числе капитальным) и обслуживанием железнодорожных составов.

Объект приватизации состоит из зданий и сооружений общей площадью 45 968,5 кв. м, среди которых: главный корпус, склады, гаражи, сварочная лаборатория, кислородная накопительная, вентиляционная градирня, малярный отделения и другие специализированные помещения.

Кроме того, в состав имущественного комплекса входят 10 единиц колесных транспортных средств, оборудование и инвентарь промышленного назначения. Общая площадь земельных участков - 24 га.

Одна из основных целей, которую преследует Фонд госимущества, во время приватизации объектов такого типа - это превращение непроизводительных активов в продуктивные путем поиска нового эффективного собственника.

МинПром

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