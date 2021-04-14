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Украина взяла в долг у Германии 215 млн евро

14.04.21 15:35 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров утвердил проект закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2012-2019 годов)". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение было подписано в июле 2020 года. Это рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством ФРГ достигнуты во время украино-германских переговоров за период 2011-2019 годов.

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов.

В частности, кредиты будут предоставляться в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенной энергосистемы), для поддержки малого и среднего предпринимательства, на осуществление энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады), а также на реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

Кредиты правительством ФРГ будут предоставляться на срок 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода, под 2% годовых, комиссия за обязательство составит 0,25% годовых.

Кроме того, Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине.

МинПром

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