Укрзализныця решила подкинуть работу КВСЗ "Укрзализныця" объявила о намерении заключить договор с Крюковским вагоностроительным заводом по ремонту четырех вагонов межрегионального поезда на локомотивной тяге (МПЛТ). Стоимость работ 17,6 млн грн. Об этом сообщает железнодорожный журнал Railway Supply cо ссылкой на Railinsider.



Объявление опубликовано на портале государственных публичных закупок ProZorro. Работы КВСЗ должен выполнить до конца 2021 года. Договор с КВСЗ заключат без тендера, так как завод является производителем этого подвижного состава.



Десять вагонов МПЛТ (два поезда) были построены КВСЗ к проведению Евро-2012 по заказу "Укрзализныци".



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"Укрзализныця" планирует также заказать техническое обслуживание поездов "Тарпан" по 14,8 млн грн.



В январе 2021 года "Укрзализныця" заказала своему дочернему заводу "Киевский электровагоноремонтный завод" ремонт двух электропоездов Skoda. Ориентировочная стоимость работ 291,5 млн грн.



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