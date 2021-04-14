По трубопроводам Газпрома могут пустить водород

Министерство экономического развития РФ предлагает предоставить производителям водорода прямой доступ к трубопроводам "Газпрома". Это позволит снизить затраты на транспортировку. Об этом передает NGV со ссылкой на издание "Коммерсант" и проект дорожной карты по увеличению экспортного потенциала российской водородной энергетики.
В частности, Минэкономразвития предлагает до декабря 2022 г. внести в законодательство поправки, позволяющие строить водородные объекты в непосредственной близости от магистральных газопроводов, в том числе — в охранной зоне.
В конце октября 2020 г. российское правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. В нем предусматривается разработка нормативной базы, господдержка научных исследований и проектов, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».
12 апреля 2021 года замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что к 2030 г. Россия планирует занять четверть мирового рынка торговли водородом.
"Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал. Наша задача занять 20–25% от мирового рынка торговли водородом к 2030 г.. Это пока трудно оценить в цифрах, это может быть от 1 млн до 2 млн т в низком сценарии и до 7 млн т. к 2035 году при активном бурном развитии", — сказал замглавы Минэнерго РФ.
Сорокин подчеркнул, что в ближайшее время министерство подготовит концепцию развития водородной промышленности в РФ. Согласно презентации его доклада, в 2024 г. Россия будет поставлять на экспорт 0,2-1 млн т водорода, в 2035 г. — 2-7 млн т, в 2050 г. уже 7,9–33,4 млн т.
Как сообщал enkorr, Украина планирует поставлять водород в Европу через переоборудованный трубопровод "Дружба".
В прошлом месяце ДТЭК и Siemens согласовали пилотный водородный проект стоимостью 25 млн долл.
В конце 2020 г. более 20 украинских компаний присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance).