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Шебелинский завод за 3 месяца увеличил производство дизельного топлива на 15,4%

14.04.21 13:57 , Бизнес Цензор
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Шебелинский завод по переработке конденсата и нефти в январе-марте 2021 года увеличил производство дизельного топлива на 15,4% (на 3,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24 тыс. тонн.

Как сообщили на предприятии, в то же время НПЗ сократил производство бензина на 6,9% (на 2,6 тыс. тонн) – до 35 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Производство сжиженного природного газа (LPG) за первый квартал возросло на 2,3% (на 0,9 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2020 года – до 40,1 тыс. тонн.

В том числе, в марте производство дизтоплива составило 7,5 тыс. тонн, бензинов – 13,1 тыс. тонн, LPG – 12,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, Шебелинский НПЗ в 2020 году сократил переработку нефтяного сырья на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 422,5 тыс. тонн.

Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) – до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута – на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5 тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргазвыдобування", 100%-ной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция ШНПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.

МинПром

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