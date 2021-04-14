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С 2016 года зарплаты в металлургии выросли более чем в два раза

14.04.21 14:15
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Уровень инфляции с 2016 года составил около 36%, в то же время зарплата на металлургических предприятиях выросла в 2,2 раза, сообщил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии "5 каналу".

"Мы очень внимательно следим за рынком труда, мы смотрим, какие зарплаты в тех странах, куда выезжают работать наши работники, и стараемся делать все для того, чтобы люди оставались в Украине. Чтобы работали на наших предприятиях, зарабатывали деньги здесь, были ближе к своим семьям и платили налоги также в Украине", – сказал он.

"5 канал" отмечает, что по состоянию на март средняя зарплата на предприятиях "Метинвеста" превысила 20 тыс. грн, это на 10% выше, чем в целом по отрасли, и более чем наполовину превышает среднюю зарплату в Украине. С 1 мая на предприятиях группы запланировано повышение по основным рабочим специальностям.

В компании подчеркнули, что системные меры по повышению зарплат, конкурентный социальный пакет и возможности для обучения позволили обеспечить на предприятиях отрасли конкурентные условия труда и остановили отток специалистов за границу.

МинПром

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