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Васадзе переименует УкравтоВАЗ в Авто Мотор Групп

14.04.21 13:39 , Бизнес Цензор
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Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Lada в Украине АО "Торговый дом "УкравтоВАЗ" сменит название на АО "Авто Мотор Групп". Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, вопрос о мене названия внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО "УкравтоВАЗ" 29 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Акционеры также планируют внести соответствующие изменения в устав общества и утвердить новые редакции внутренних положений.

По информации на сайте дистрибьютора, модельный ряд Lada в настоящее время представлен седаном Lada Vesta, кроссоверами Vesta SW Cross и XRAY, а также Lada Granta.

По состоянию на 4 квартал 2020 года зарегистрированному на Кипре LA Holding Limited принадлежит 85% акций АО "ТД "УкравтоВАЗ", еще 15% владеет собственник корпорации "УкрАВТО" Тариел Васадзе.

Финансовый отчет компании за 2020 год пока не обнародован, а в 2019 году чистый доход вырос на 18,2% по сравнению с 2018 годом – до 236 млн грн, чистая прибыль составила 8 млн грн пртив 5,3 млн грн годом ранее.

Как сообщалось, в рамках заключенного с Groupe Renault соглашения Запорожский автозавод Тариела Васадзе в сентябре 2020 года начал крупноузловую сборку автомобилей, в том числе нескольких моделей Lada для украинского рынка из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.

МинПром

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