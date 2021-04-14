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Китай построит в Индонезии завод по выпуску никелевого штейна

14.04.21 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания CNGR, один из крупнейших в стране производителей материалов для аккумуляторов для электромобилей, собирается построить в Индонезии завод по выпуску никелевого штейна – промежуточного продукта для получения сульфата никеля, который используется при изготовлении аккумуляторов.

Для этой цели китайская компания собирается создать совместное предприятие ZhongTsing New Energy с сингапурской Rigqueza International. Доля китайской стороны составит 70%.

Партнеры планируют построить завод в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси, где уже действуют ряд предприятий по производству нержавеющей стали и никелевой продукции. Стоимость проекта оценивается в 243 млн долл. Мощность первой очереди составит 10 тыс. т в год в пересчете на чистый никель с дальнейшим расширением до 30 тыс. т в год.

В начале марта 2021 г. CNGR подписала соглашение с Tsingshan Holding Group о покупке 40 тыс. т никелевого штейна в год. Однако компания нуждается в больших объемах сырья для своего строящегося завода в провинции Гуанси. Предполагается, что он будет ежегодно выпускать 180 тыс. т материалов для изготовления аккумуляторов.

МинПром

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