Власти Японии ожидают падения стальной выплавки во II квартале Согласно прогнозу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в течение апреля-июня 2021 года производство нерафинированной стали в стране в стране будет восстанавливаться (примерно на 28% в годовом сопоставлении), но в квартальном соотношении может сократиться на 1,8% до 23,24 млн. тонн, сообщает Argus Media.



Результат января-марта 2021 года – порядка 24 млн. тонн. Улучшение показателей объясняется восстановлением спроса со стороны производственного сектора, в особенности, машино- и автомобилестроения. Со стороны строительной отрасли во втором квартале продолжится снижение спроса.



По данным министерства, по итогам 2020/21 финансового года (апрель 2020 – март 2021) металлургические предприятия Японии выплавили 82,8 млн. тонн стали. Сокращение объёмов в годовом сопоставлении – 16%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



