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Власти Японии ожидают падения стальной выплавки во II квартале
14.04.21 13:20 , МеталлСервис
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Согласно прогнозу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в течение апреля-июня 2021 года производство нерафинированной стали в стране в стране будет восстанавливаться (примерно на 28% в годовом сопоставлении), но в квартальном соотношении может сократиться на 1,8% до 23,24 млн. тонн, сообщает Argus Media.
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