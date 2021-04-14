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Китай значительно нарастил импорт железной руды

14.04.21 12:56 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай вырос в марте по сравнению с относительно низким уровнем годом ранее, как показали данные таможни во вторник 13 апреля, при этом спрос на ингредиент для производства стали поддерживался высокой производственной деятельностью.

По данным Главного таможенного управления, крупнейший в мире потребитель железной руды в прошлом месяце произвел 102,11 млн тонн сырья, что на 18,9% больше, чем в марте 2020 года.

В первом квартале Китай импортировал 283,44 млн тонн железной руды, что больше, чем за тот же период прошлого года (263 млн тонн).

"Импорт железной руды только что вернулся к нормальному уровню с относительно низкого базового уровня в прошлом году, когда на поставки повлияли экстремальные погодные условия в Австралии и Бразилии", - сказал Кай Бию, аналитик GF Futures.Спрос на железную руду поддерживался высоким потреблением стали в строительном и производственном секторах.

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