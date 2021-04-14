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Индекс потребительских настроений украинцев в марте снова упал

14.04.21 12:33 , РБК Украина
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Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2021 году составил 67,8 п., что на 1,3 п. ниже, чем в феврале. Падение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения снизился на 5,5 п. и составляет 58,9. Составляющие этого индекса изменились следующим образом: 
индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 п. ниже от уровня этого индекса в феврале; индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 п. и установился на отметке 63,0. Индекс экономических ожиданий в марте вырос незначительно и составляет 73,7.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 п. и составляет 148,1. Индекс инфляционных ожиданий стабильный и составляет 187,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. и составляет 134,3.

"Наибольшее падение испытал индекс целесообразности делать крупные покупки: сокращение на 7 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги в этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и введению карантинных ограничений", - комментируют аналитики Info Sapiens.

МинПром

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