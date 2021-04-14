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Украина должна стремиться к евростандартам концессионных договоров – Магомедов

14.04.21 12:03
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Украина должна стремиться к европейским стандартам концессионных договоров: прозрачным и простым условиям концессии, взаимной выгоде сторон и четкому выполнению обязательств. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Напомним, в 2019 году Верховная Рада приняла Закон Украины "О концессии". Он дает возможность по концессионному договору создавать и управлять объектами госсобственности. Важной частью этого Закона является положение, которое снимает финансовую нагрузку с государства в случае, если проект не приносит прибыли концессионеру.

Следующим шагом к системной прозрачности концессии станет запуск электронных конкурсов. Они заработают с 1 января 2022 года. Допускать участников к концессии будут по критериям соответствия: рентабельность проекта, механизмы финансирования, инвестиции, возможная господдержка и ее конкретные объемы. То есть, то, что раньше решалось в тени, теперь должно стать открытым и прозрачным.

"Хочу отметить, что инвестор тоже должен получить гарантии. В Законе есть положительные нормы, упреждающие козни бюрократов. Например, оформление земли, которая нужна под проект, производится за счет государства и до заключения договора о концессии. Это исключает ситуации, когда все подписано, деньги уплачены, а затем концессионеру нужно потратить месяцы, чтобы закончить оформление", - сказал М.Магомедов.

Вместе с тем нардеп обратил внимание на серьезный недостаток в законе о концессии. Он касается процедуры оценки воздействия на окружающую среду, которая проводится после подписания договора. Учитывая, как быстро меняется законодательство и какие драконовские нормы планируются в з/п №4167 (о выбросах СО2) и №3091 (об экоконтроле), подписывать договор до окончательного утверждения проекта сродни игре в рулетку. Риски для бизнеса очень высоки, отмечает нардеп.

Напомним, на сегодняшний день в концессию передано два морских порта: "Ольвия" и "Херсон". Объем частных инвестиций в каждый объект составил более 300 млн грн. На очереди концессия порта "Черноморск" и пассажирского комплекса Одесского порта. Также в ближайших планах правительства - конкурсы на концессию дорог общей протяженностью более 1300 км.

"Общий объем концессионных договоров, заключенных в Европейском Союзе с 1990 года, составил 336 млрд евро. Это огромный инвестиционный ресурс для экономик стран-членов ЕС. Украинскому правительству следует проанализировать опыт первых концессионных сделок и исправить ошибки. Кроме того, Кабмину необходимо внести в парламент поправки к Закону о концессии, продиктованные практикой", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром


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