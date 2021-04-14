Tata Steel Europe ввела по всем контрактам доплату за углекислый газ Металлургическая компания Tata Steel Europe, входящая в индийскую группу Tata Steel, ввела по всем контрактам на поставку стальной продукции европейским покупателям специальную доплату в размере 12 евро за т, отражающую затраты компании на приобретение разрешений на выбросы углекислого газа.



Как отмечает компания, количество бесплатных разрешений на выбросы снижается, а стоимость платных разрешений растет. Поэтому, как считают специалисты S&P Global Platts, другие европейские компании поддержат инициативу Tata Steel и также начнут перекладывать эти затраты на потребителей.



Нынешняя ситуация на европейском рынке стальной продукции благоприятствует подобным инициативам. В условиях острого дефицита проката потребителям приходится принимать условия металлургических компаний.



Впрочем, Tata Steel заявляет, что будет снижать расходы на покупку разрешений посредством сокращения эмиссии углекислого газа. К 2030 г. она обещает уменьшить их на 40%, а к 2050 г. компания рассчитывает стать "углеродно нейтральной".



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