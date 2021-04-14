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Tata Steel Europe ввела по всем контрактам доплату за углекислый газ
14.04.21 12:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Металлургическая компания Tata Steel Europe, входящая в индийскую группу Tata Steel, ввела по всем контрактам на поставку стальной продукции европейским покупателям специальную доплату в размере 12 евро за т, отражающую затраты компании на приобретение разрешений на выбросы углекислого газа.
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