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В Раде призвали Кабмин принять новую космическую программу

14.04.21 10:44
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Украина уже 5 лет живет без документа, определяющий приоритеты государства в космической сфере. Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский во время выступления в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что в данном документе должен быть определен перечень проектов, объемы финансирования и задачи ученым. "Космическая сфера не может управляться внезапными решениями. Ибо развитие этих технологий планируют на 15 - 20 лет вперед", - отметил политик.

Д.Кисилевский выразил уверенность, что задачей украинского правительства и космического агентства является подготовка такого документа, а Верховной Рады – его принятие.

По его словам, нынешнее финансовое состояние, организационно-правовая форма и модель управления государственными космическими предприятиями являются неудовлетворительными. И в Украине необходимо создать законодательные основания для изменений.

Также в своем выступлении Д.Кисилевский обратил внимание на то, что во всем мире космос развивается в основном за деньги правительств. "Все мы обсуждаем Spase X Илона Маска. Да, это частная компания, но она выполняет заказы NASA, на государственные американские деньги. В украинском КБ Южного доля экспорта 90%, у Южмаша - 75%. То есть они существуют в основном за средства правительств других стран. А украинское государство не заказывает у них фактически ничего", - отметил он, добавив, что средства на развитие космоса должны быть предусмотрены в госбюджете.

"К профессиональному празднику работникам космической отрасли лучшим подарком должно стать возвращение внимания государства к разработчикам космической техники, обеспечение предприятий заказами и достойная регулярная зарплата. Для многих из них это редкость. Это печально, но не признавать этого будет лицемерием. И мы должны это исправить. Считаю, что исследование космоса, запуски украинских ракет и спутников должныа стать частью национальной идеи. А принятие соответствующих законопроектов позволит объединить политические силы вокруг этого украинского интереса", - резюмировал Д.Кисилевский.

Напомним, ранее Д.Кисилевский обратился к Кабинету министров с инициативой разблокировать 90 млн грн для достройки и украинского запуска космического спутника "Сич 2-30", намеченного на конец текущего – начало следующего года. Эти деньги находились на счетах КБ "Южное" (г.Днепр) и ранее были взяты в кредит под другой проект, реализация которого в настоящее время остановлена. Кабмин на своем заседании 7 апреля принял соответствующее решение.

МинПром

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