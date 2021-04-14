Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Объем транзита СПГ по территории Украины в январе-марте сократился на 10%

14.04.21 11:54 , enkorr
печать
размер текста:

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-марте сократился на 10% (на 17,8 тыс. тонн) – до 157,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Практически весь транзитированный объем (156,2 тыс. тонн) приходится на российский ресурс. Поставки осуществлялись из России в Польшу (85,2 тыс. тонн), в Румынию (34,4 тыс. тонн), Венгрию (22,5 тыс. тонн), в Молдову (8 тыс. тонн) и в Сербию (5,7 тыс. тонн).

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-марте составил 1,33 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

Транзит через порты "Измаил" и "Рени" за отчетный период составил 35,6 тыс. тонн, что практически соответствует показателю января-марта прошлого года.

Напомним, по итогам 2020 года транзит сжиженного газа через территорию Украины составил 519 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем годом ранее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:33
Индекс потребительских настроений украинцев в марте снова упал
12:15
Tata Steel Europe ввела по всем контрактам доплату за углекислый газ
12:03
Украина должна стремиться к евростандартам концессионных договоров – Магомедов
11:33
Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП
11:13
POSCO в 1 квартале получила рекордную сумму прибыли за 10 лет
10:57
Азиатские металлурги продолжают повышать цены на сталь
10:44
В Раде призвали Кабмин принять новую космическую программу
10:43
В Канаде возобновит работу один из крупнейших урановых рудников мира
10:27
В китайской металлургии готовится еще одно крупное слияние
10:18
По итогам I квартала Китай увеличил стальной экспорт на 23,8%
09:51
Продление пошлины на экспорт лома необходимо экономике
09:41
Удешевление энергоресурсов должно стать важной частью поддержки украинских экспортеров – Центр Разумкова
09:00
ФГИ обновил правление ОГХК, но оставил Сомова главой
08:48
АМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены
08:04
Валютные кредиты населения конвертируют в гривну
13.04.21
17:53
Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимума
17:37
Иск экс-руководителя Укрзализныци может привести к остановке работы компании
17:14
Депутаты отказались вводить мораторий на повышение тарифов на энергоносители
16:55
Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован
16:35
В Индии ожидают роста выручки сталелитейных компаний на 20%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!