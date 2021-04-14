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POSCO в 1 квартале получила рекордную сумму прибыли за 10 лет

14.04.21 11:13 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Korea Bizwire, операционная прибыль POSCO в первом квартале достигла наивысшей отметки за 10 лет благодаря устойчивому спросу на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.

Операционная прибыль за квартал с января по март подскочила до 1,55 трлн вон (1,4 млрд долл.) с 705,3 млрд вон за тот же период прошлого года, говорится в заявлении компании.

Это самая высокая квартальная операционная прибыль с тех пор, как сталелитейщик сообщил о 1,7 трлн вон во втором квартале 2011 года.
Подъем произошел, когда POSCO подняла цены на свою продукцию на фоне высокого спроса на сталь, используемую в автомобилях, кораблях и строительстве.

Продажи выросли на 9,9% до 15,99 трлн вон в первом квартале с 14,55 трлн вон год назад, говорится в сообщении.

Компания планирует опубликовать свои окончательные квартальные результаты в конце этого месяца.

МинПром

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