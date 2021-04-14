В Канаде возобновит работу один из крупнейших урановых рудников мира Канадская компания Cameco сообщила, что до конца апреля планирует вернуть в строй урановый рудник Cigar Lake, расположенный в северной части провинции Саскачеван.



Cigar Lake, начавший свою работу в 2014 г., является одним из крупнейших урановых рудников мира. Его проектная мощность составляет более 8,15 тыс. т уранового оксида в год. В 2020 г. производство составило там около 2,4 тыс. т, поскольку предприятие простаивало значительную часть года.



Компания Cameco приостановила работу рудника весной 2020 г. из-за эпидемии коронавируса. Осенью предприятие вернулось в строй, но снова было остановлено в декабре вследствие начала "новой волны".



Как заявляет Cameco, за последние месяцы на предприятии были предприняты широкомасштабные меры по повышению санитарно-эпидемиологической безопасности. Сроки запуска рудника и уровень загрузки мощностей в ближайшие месяцы будет зависеть от того, как быстро удастся вернуть сотрудников на предприятие, расположенное в отдаленном районе.



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