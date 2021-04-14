В китайской металлургии готовится еще одно крупное слияние По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, в металлургической отрасли страны может произойти еще одно крупное слияние, участниками которого станут компании Anshan Iron & Steel Group (Ansteel) и Bengang Group (Bengang), ведущие производители стали в провинции Ляонин.



Эти компании анонсировали объединение в группу Anben еще в августе 2005 г. Данная сделка должна была стать первым примером консолидации в китайской металлургической отрасли, но тогда она так и не состоялась.



Как отмечает Mysteel, обе компании относятся в государственной собственности. Но Angang находится под контролем корпорации по управлению государственными активами SASAC, которая имеет центральное подчинение, тогда как Bengang контролируется провинциальными властями Ляонина.



Тем не менее, компании проводят определенную подготовку к возможному объединению. В частности, они проводят оптимизацию активов и выделяют непрофильные подразделения в отдельные структуры.



Если слияние состоится, группа Anben станет вторым по величине производителем стали в Китае. В 2020 г. Ansteel выплавила 39,2 млн т, а Bengang – 16,1 млн т. Для обеих компаний основная часть выпуска приходится на листовой прокат, обе имеют собственные железорудные подразделения в провинции Ляонин.



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