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Удешевление энергоресурсов должно стать важной частью поддержки украинских экспортеров – Центр Разумкова

14.04.21 09:41
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Вопрос поддержки украинских промышленных предприятий путем субсидирования стоимости энергоресурсов сейчас как никогда актуален на фоне подготовки ЕС к введению углеродного налога СВАМ на продукцию из третьих стран. Об этом заявил ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский, выступая на онлайн-конференции в пятницу, 9 апреля.

По его словам, реализация европейского "зеленого" курса Green Deal ведет к уменьшению инвестиций в проекты разработки ископаемого топлива, прежде всего газодобычи. В свою очередь, в среднесрочной перспективе это означает повышение стоимости электроэнергии из ископаемого топлива, пояснил эксперт.

"Поэтому сегодня как никогда актуальна реанимация вопросов поддержки и субсидий для промышленных предприятий в части стоимости энергоресурсов", - подчеркнул М.Белявский. Он уточнил, что речь прежде всего о поддержке предприятий-экспортеров, которые столкнутся с действием СВАМ при экспорте в ЕС.

"Однозначно национальный производитель-экспортер должен ощутить поддержку", - заявил представитель Центра Разумкова.

Он назвал три основных направления поддержки: субсидирование предприятий-экспортеров через снижение для них стоимости электроэнергии, подключение к европейской системе торговли выбросами EU ETS и постепенная декарбонизация по всей цепочке производственной цепочке.

Эксперт также выразил мнение, что украинские чиновники в переговорах с представителями ЕС должны настаивать на отсрочке применения СВАМ для украинских экспортеров – мотивируя это фактором национальной безопасности. М.Белявский напомнил, что наибольшее число промпредприятий сосредоточено в восточных областях Украины.

"Поэтому в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации фактор безопасности может быть аргументом на переговорах в ЕС, чтобы отсрочить введение СВАМ относительно украинской продукции", - отметил он.

М.Белявский сослался на данные исследования Центра Разумкова, согласно которым потери украинской экономики от введения СВАМ составят около €3 млрд в год.
Как известно, в Украине 21 июля 2020 г. принят закон, в соответствии с которым промышленные предприятия получают стимул к экологической модернизации: освобождаются от дополнительных платежей производителям ВИЭ, если их парниковые выбросы не превышают цели европейской инициативы Green Deal – 250 кг/т. Достичь ее в ЕС планируют только к 2050 г.

Реализация этого закона заблокирована из-за того, что Кабинет министров не утвердил порядок предоставления справки о присвоении предприятиям статуса "зеленой" металлургии. В Украине 5 предприятий используют электродуговую плавку стали и могут получить статус "зеленой" металлургии.

МинПром

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