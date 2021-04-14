Валютные кредиты населения конвертируют в гривну Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте". За принятие соответствующего законопроекта №4475 во втором чтении проголосовали 273 народных депутата.



Законом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.



При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.



Законом также продлено на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Срок действующего моратория до принятия этих изменений истекал 21 апреля.



Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей.



Также документ призван способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам.



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