Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ФГИ обновил правление ОГХК, но оставил Сомова главой

14.04.21 09:00
печать
размер текста:

Фонд государственного имущества обновил на две трети состав правления Объединенной горно-химической компании и назначил восемь новых членов правления, оставив главой госкомпании Артура Сомова. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ОГХК.

Это пятое обновление правления с 2019, когда компанией начал управлять ФГИ.

Кроме этого Фонд госимущества за эти два года расширил состав правления ОГХК почти в два раза: сейчас правление ОГХК состоит из 11 человек, а до 2019 было 7. Председателем правления ОГХК ФГИ, несмотря на скандалы с поставкой продукции госкомпании в оккупированный Россией Крым, оставил Сомова.

С 2019 СМИ неоднократно писали о мелких фирмах-прокладках вроде Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, которые вымывают деньги госпредприятия через двойное посредничество, контракты по заниженным ценам и отсрочку платежей.

СБУ, таможня и прокуратура периодически пытаются прекратить поставки продукции ОГХК в Крым, но отгрузки продолжаются.

Должность первого зама главы правления на этот раз занял Владислав Войтенко, в недавнем прошлом член наблюдательного совета Одесского припортового завода, который по итогам 2020 года увеличил убыток в 16 раз - до 1,2 млрд грн.

Новым членом правления ОГХК стал Егор Перелыгин, экс-руководитель Альпари банка.

В 2018 году он был замечен в скандале вокруг незаконной выдачи лицензии Госгеонадра на добычу литиевых руд компании "Петро-Консалтинг" из окружения Игоря Кононенко, бизнес партнера бывшего президента Украины Петра Порошенко. Перелыгин возглавил "Петро-Консалтинг" после того, как Генпрокуратура завела уголовное производство в отношении чиновников Госгеонадра.

Тогда же Перелыгину, как руководителю компании "Петро-Консалтинг", ограничили право осуществлять сделки со спецразрешением на добычу литиевых руд.

Еще одним членом правления стал Алексей Тютюнник, в прошлом начальник управления закупок и тендерных торгов ГП "Артемсоль".

Остальные новые члены правления: Виталий Петраш, Евгений Прилепко и Алексей Сарычев являются владельцами или руководителями малоизвестных на рынке ООО и ФЛП.
Юридическое направление компании продолжит курировать член правления Леонид Бортничук, которого назначили еще в 2019.

Из состава правления ОГХК выбыла Татьяна Гогенко, экс-сотрудник пророссийского трейдера Glencore (отвечала за направление продаж продукции), а также Юрий Кияшко (финансы компании) и Андрей Иванченко (производство).

Директоров производственных филиалов компании - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, - также сменили и понизили до статуса начальников.

Как сообщалось, ФГИ намерен приватизировать ОГХК в 2021.

При этом, производственные показатели госкомпании и финансовые показатели за весь 2020 и 1 квартал 2021 не обнародуются.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:48
АМКУ рекомендовал цементникам не повышать цены
08:04
Валютные кредиты населения конвертируют в гривну
13.04.21
17:53
Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимума
17:37
Иск экс-руководителя Укрзализныци может привести к остановке работы компании
17:14
Депутаты отказались вводить мораторий на повышение тарифов на энергоносители
16:55
Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал блокировку Суэцкого канала, арестован
16:35
В Индии ожидают роста выручки сталелитейных компаний на 20%
16:15
Liberty Steel пропустила сроки подачи налоговой отчетности
16:07
Правительство должно погасить долги перед зеленой энергетикой - Шпенов
15:53
Цены на горячекатаный рулон в Китае подскочили на 45 долл. за сутки
15:35
На ЦГОКе упало производство окатышей
15:13
Энергоатом рассчитывает на 1 млрд грн прибыли
14:53
Суд постановил взыскать с ОПЗ 266 млн грн за незаконно отобранный газ
14:30
Немецкие экологи подали новый иск против Северного потока-2
14:02
Китай ударно наращивает выпуск меди
13:47
Бразильская железорудная компания Samarco Mineracao объявила себя банкротом
13:24
Замглавы НБУ заявил, что в Украине не осталось проблемных банков
13:18
Газ в Европе продолжает дорожать
12:52
В Раде хотят ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители
12:34
Индия занимает второе место в мире по выпуску нержавейки
12.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!